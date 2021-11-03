В Башкирии во время ссоры с братом мужчина получил ножевое ранение

15:37, 03 ноя 2021

В Уфе во время ссоры с братом мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.







Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе, братья проживали в одной квартире и часто ссорились на бытовой почве. В ходе очередного конфликта 57-летний уфимец схватил нож и набросился на своего 52-летнего брата, угрожая его убить. Удары пришлись в кисть правой руки. Видимо, мужчина защищался, выставив руку вперед.



Об инциденте стало известно полиции. На место происшествия прибыл участковый. Он доставил подозреваемого в отдел полиции №10 для дальнейшего разбирательства. Мужчина раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.115 и ч.1 ст.119 УК РФ.

Пострадавшего брата тем временем увезли в больницу. Причиненные ему телесные повреждения относятся к легкому вреду здоровья. Ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.



Расследование уголовного дела продолжается.

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