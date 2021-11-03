В Башкирии в заваленной мусором квартире обнаружили тело пенсионерки

16:09, 03 ноя 2021

В Стерлитамаке на улице Артема жители пятиэтажного дома несколько дней подряд наблюдают за тем, как из окон одной из квартир кто-то выбрасывает мусор прямо на улицу. Из-за ветра он разносится по всему двору, сообщили в издании «КП-Уфа».







Ранее в этой квартире проживала 63-летняя женщина, которая ходила по свалкам и приносила домой их содержимое. После смерти пенсионерка пролежала среди мусора пять дней. Соседи, не выдержав ужасного запаха, нашли дальних родственников женщины, которые проникнув в квартиру, обнаружили ее труп.

— Эту женщину звали Рамилей, ей было всего 63 года. Ни мужа, ни детей у нее не было, всегда жила одна, кошек местных подкармливала. Она была вполне адекватной, даже доброй, никогда от нее ничего плохого не слышал. Была только одна странность: Рамиля работала раньше дворником и весь мусор тащила к себе домой. В итоге вся квартира была завалена мусором, — сообщил местный житель Владислав Ф.

Соседи рассказали, что неоднократно жаловались в УК на то, что пенсионерка хранит в квартире мусор, однако это ни к чему не привело. Сейчас всю ответственность взяла на себя сестра умершей женщины. Она занимается разбором мусора и будет вывозить его за свой счет.

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Фото: «КП-Уфа»﻿