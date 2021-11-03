Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В соцсетях обсуждают драку двух полковников МВД Башкирии

В соцсетях обсуждают драку двух полковников МВД Башкирии

16:24, 03 ноя 2021

ВК-группа «Омбудсмен полиции» опубликовала пост о драке, которая якобы случилась в кабинете врио главы МВД Башкирии Артура Сайфуллина между Андреем Москвитиным и Геннадием Мосякиным. Первый занимает должность замначальника полиции по оперативной работе, а второй руководит управлением по противодействию коррупции. Сегодня, 3 ноября, Мосякин прокомментировал инцидент.

По данным «Омбудсмена полиции», конфликт случился после совещания по итогу работы за 9 месяцев 2021 года. Причина конфликта неизвестна, но, как заявляет автор поста, Мосякин и Москвитин подрались в буквальном смысле слова. В МВД официальных комментариев не дали. Cам Геннадий Мосякин заявил, что информация «ОП» не соответствует действительности.

— Меня вообще не было на этом совещании. Честно говоря, мне неприятно, просто неприятно. Все скидывают мне это сейчас, и это лажа какая-то, — сказал он.

Напомним, Геннадий Мосякин — давний коллега министра Романа Деева, который прибыл вместе с ним из Забайкальского края. В этом году он оказался в центре коррупционного скандала. Его обвинил в вымогательствах уфимский бизнесмен Руслан Гилязов. Мосякин также обвинения отверг, заявив, что против самого предпринимателя ведется проверка. Позже Гилязова объявили в розыск и задержали в Крыму. Сейчас бизнесмен находится под арестом.

Андрей Москвитин также перевелся в Башкирию из Забайкальского края.

Сам министр внутренних дел республики Роман Деев, по официальной версии, находится в отпуске.

Читайте также:

В Башкирии во время ссоры с братом мужчина получил ножевое ранение
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: 02.мвд.рф
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: