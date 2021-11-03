В соцсетях обсуждают драку двух полковников МВД Башкирии
16:24, 03 ноя 2021
ВК-группа «Омбудсмен полиции» опубликовала пост о драке, которая якобы случилась в кабинете врио главы МВД Башкирии Артура Сайфуллина между Андреем Москвитиным и Геннадием Мосякиным. Первый занимает должность замначальника полиции по оперативной работе, а второй руководит управлением по противодействию коррупции. Сегодня, 3 ноября, Мосякин прокомментировал инцидент.
По данным «Омбудсмена полиции», конфликт случился после совещания по итогу работы за 9 месяцев 2021 года. Причина конфликта неизвестна, но, как заявляет автор поста, Мосякин и Москвитин подрались в буквальном смысле слова. В МВД официальных комментариев не дали. Cам Геннадий Мосякин заявил, что информация «ОП» не соответствует действительности.
Напомним, Геннадий Мосякин — давний коллега министра Романа Деева, который прибыл вместе с ним из Забайкальского края. В этом году он оказался в центре коррупционного скандала. Его обвинил в вымогательствах уфимский бизнесмен Руслан Гилязов. Мосякин также обвинения отверг, заявив, что против самого предпринимателя ведется проверка. Позже Гилязова объявили в розыск и задержали в Крыму. Сейчас бизнесмен находится под арестом.
Андрей Москвитин также перевелся в Башкирию из Забайкальского края.
Сам министр внутренних дел республики Роман Деев, по официальной версии, находится в отпуске.