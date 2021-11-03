В Башкирии ранее судимый мужчина застрелил отставшего от стада теленка

19:52, 03 ноя 2021

В Шаранском районе ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела, застрелив из ружья теленка, принадлежащего местному фермеру.







С вольного выпаса у села Нижние Ташлы на ферму не вернулись около 50 коров. Виновником стал нетрезвый пастух, который не уследил за животными, и в итоге «домой» пришли лишь 26 коров.



Полицейские вместе с сотрудниками сельхозпредприятия начали прочесывать окрестности и нашли пропавших буренок, а заодно и выявили отстрел бычка. Виновным оказался 53-летний судимый сельчанин – у него изъяли незарегистрированное ружье, патроны и мясо теленка.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, иногда мужчина приезжает в гости к родственникам из Ханты-Мансийского автономного округа. В 1987 он забрал оттуда ружье «ИЖ-58» и иногда ходил с ним в лес. Заметив беспризорного бычка, он застрелил его и разделал тушу. Мясо он сложил в мешок и спрятал неподалеку, но унести не успел – полицейские задержали злоумышленника. Теперь ему предстоит понести наказание по статье о краже.

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