Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии ранее судимый мужчина застрелил отставшего от стада теленка

В Башкирии ранее судимый мужчина застрелил отставшего от стада теленка

19:52, 03 ноя 2021

В Шаранском районе ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела, застрелив из ружья теленка, принадлежащего местному фермеру.

С вольного выпаса у села Нижние Ташлы на ферму не вернулись около 50 коров. Виновником стал нетрезвый пастух, который не уследил за животными, и в итоге «домой» пришли лишь 26 коров.

Полицейские вместе с сотрудниками сельхозпредприятия начали прочесывать окрестности и нашли пропавших буренок, а заодно и выявили отстрел бычка. Виновным оказался 53-летний судимый сельчанин – у него изъяли незарегистрированное ружье, патроны и мясо теленка.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, иногда мужчина приезжает в гости к родственникам из Ханты-Мансийского автономного округа. В 1987 он забрал оттуда ружье «ИЖ-58» и иногда ходил с ним в лес. Заметив беспризорного бычка, он застрелил его и разделал тушу. Мясо он сложил в мешок и спрятал неподалеку, но унести не успел – полицейские задержали злоумышленника. Теперь ему предстоит понести наказание по статье о краже.

Читайте также:

В Башкирии женщина ударила ножом в сердце любовницы мужа
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Шаранский район происшествия криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: