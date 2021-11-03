В Башкирии погиб мужчина, попав под поезд

Несчастный случай произошёл на станции Тавтиманово в Башкирии 2 ноября. Около одиннадцати часов вечера мужчина переходил железнодорожные пути и не услышал приближающийся поезд.
По данным пресс-службы Следственного управления на транспорте Приволжского федерального округа, машинист предупреждал пешехода, подав громкий сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте травмирования работала следственно-оперативная группа», - уточнили в пресс-службе ведомства.
После проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.