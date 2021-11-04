В Башкирии женщина за рулем "Toyota Corolla" насмерть сбила мужчину

09:59, 04 ноя 2021

В пятом часу вечера в Стерлибашевском районе на ул. Луговая в с. Стерлибашево 23-летняя местная жительница, управляя "Toyota Corolla", допустила наезд на 40-летнего мужчину.







В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии произошла автоавария, в которой пострадала 8-летняя девочка. ДТП произошло накануне, 2 ноября, около 7 часов вечера. На улице Специалистов, 166. 45-летняя женщина за рулем автомобиля Honda CR-V, двигаясь со стороны автодороги Самара–Уфа–Челябинск при повороте на улицу Глинки, допустила столкновение с движущейся по улице Аслыкульская в сторону улицы Трактовая, автомашиной Skoda Kodiaq.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: скрин видео