В Башкирии в деревянном доме сгорели два человека

11:02, 04 ноя 2021

Сегодня, 4 ноября, в 00:15 сгорел бревенчатый дом в деревне Магаш Архангельского района республики. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.







К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших людей: 62-летнего мужчины и 68-летней женщины.



Спасатели осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Стало известно, что на данном земельном участке расположены два дома — жилой дом с подключенными коммуникациями и строящийся дом. В жилом доме, в помещении веранды расположено банное помещение размером 3х3м, с банной металлической печью. Причина пожара устанавливается.





«В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, обстоятельства произошедшего уточняются», — добавили в ведомстве.

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