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В Башкирии от лобового столкновения двух иномарок пострадала девушка

В Башкирии от лобового столкновения двух иномарок пострадала девушка

11:14, 04 ноя 2021

В первом часу ночи в Уфе на улице Гафури столкнулись встречные иномарки.

Все случилось напротив дома №75.55-летний водитель «Тойоты Авенсис» ехал в сторону Коммунистической и врезался во встречный «Фольксваген Поло», который после удара протаранил дерево. Травмы получила 21-летняя пассажирка, но после оказания помощи врачи отпустили девушку домой.

Водитель «Тойоты» отказался проходить медосвидетельствование сразу после аварии, а значит понесет административное наказание.

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Ранее сообщалось о том, что в пятом часу вечера в Стерлибашевском районе на ул. Луговая в с. Стерлибашево 23-летняя местная жительница, управляя "Toyota Corolla", допустила наезд на 40-летнего мужчину.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа аварии авария в Уфе
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