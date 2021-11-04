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В Башкирии руководитель КФХ украл с территории колледжа сельхозоборудование

В Башкирии руководитель КФХ украл с территории колледжа сельхозоборудование

11:26, 04 ноя 2021

В Хайбуллинском районе Башкирии с территории одного из колледжей украли глубокорыхлитель. Сельхозтехника использовалась в качестве учебного пособия. Сообщение о кражу поступило в полицию.

Полицейские в кратчайшие сроки установили все детали случившегося. Сельхозтехника была обнаружена в одном из фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Пресс-служба МВД Башкирии:


По предварительной версии, владелец аграрной фирмы пытался взять в аренду данный агрегат, однако договор так и не заключили. Тогда предприниматель просто решил его украсть. С помощью автоманипулятора он тайно вывез технику и перевез к себе в хозяйство, где использовал ее при обработке земли.
На грабителя завели уголовное дело. Агрегат был возвращен в колледж.

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Источник: bash.news
Теги: Хайбуллинский район происшествия криминал
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