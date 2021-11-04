В Башкирии руководитель КФХ украл с территории колледжа сельхозоборудование
11:26, 04 ноя 2021
В Хайбуллинском районе Башкирии с территории одного из колледжей украли глубокорыхлитель. Сельхозтехника использовалась в качестве учебного пособия. Сообщение о кражу поступило в полицию.
Полицейские в кратчайшие сроки установили все детали случившегося. Сельхозтехника была обнаружена в одном из фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Пресс-служба МВД Башкирии:
По предварительной версии, владелец аграрной фирмы пытался взять в аренду данный агрегат, однако договор так и не заключили. Тогда предприниматель просто решил его украсть. С помощью автоманипулятора он тайно вывез технику и перевез к себе в хозяйство, где использовал ее при обработке земли.
На грабителя завели уголовное дело. Агрегат был возвращен в колледж.