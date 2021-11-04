В Башкирии неизвестные подожгли мусорный полигон

17:30, 04 ноя 2021

В деревне Бабиково Чишминского района неизвестные подожгли мусорный полигон. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава администрации района Ришат Мансуров.







По его словам, возгорание произошло утром 3 ноября. На тушение огня от ООО «Уют» было направлено шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать, места задымления и тления засыпать грунтом. В настоящий момент работы по тушению пожара находятся на завершающем этапе.





«После пожара ещё какое-то время может быть тление. Оно же и является причиной едкого запаха, на который поступали жалобы от жителей ближайших населенных пунктов. Зону горения засыпали грунтом, глиной, чтобы перекрыть доступ кислорода, тем самым прекратить горение. Сейчас осталось только незначительное задымление», - сообщил Мансуров.

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Фото: Администрация Чишминского района