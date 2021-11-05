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В Башкирии столкнулись две попутные иномарки, пострадал водитель

В Башкирии столкнулись две попутные иномарки, пострадал водитель

10:43, 05 ноя 2021

Сегодня, 5 ноября, ночью, напротив дома №131 по улице Ветошникова, 62-летний мужчина, за рулем автомашины «Hyundai Getz», следуя в сторону улицы Айская, столкнулся с движущейся в попутном направлении «Chevrolet Lacetti».

«В результате ДТП водитель «Hyundai Getz» с многочисленными травмами госпитализирован. В медицинском учреждении у него изъяты образцы крови на этанол. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от лобового столкновения двух иномарок пострадала девушка. Все случилось напротив дома №75.55-летний водитель «Тойоты Авенсис» ехал в сторону Коммунистической и врезался во встречный «Фольксваген Поло», который после удара протаранил дерево.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия аварии ДТП авария в Уфе ДТП Уфа
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