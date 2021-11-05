В Башкирии двое парней сожгли угнанную машину

15:06, 05 ноя 2021

В Мелеузовском районе Башкирии двое парней после катания на угнанной «семерке» сожгли машину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







В полицию обратилась 54-летняя жительница города Мелеуз. О пропаже автомобиля женщине сообщил ее сын. В ходе розыска полицейские установили подозреваемых в совершении угона – двух ранее судимых 19-летних жителей Мелеузовского района. Они признались в содеянном. Сгоревшую «семерку» нашли в овраге у села Богородское.

По предварительной версии, в тот вечер парни находились в состоянии алкогольного опьянения. Гуляли по улице и решили угнать чужой автомобиль. У одного из них, уже была судимость за угон. У припаркованного возле дома «семерки» оказалась незапертой дверь. Парни замкнули провода системы зажигания и поехали кататься. По пути за руль садились по очереди. В селе Богородское подозреваемые не справились с управлением и съехали в овраг. Поняв, что их могут заподозрить в угоне, парни решили скрыть следы преступления. Найдя в машине канистру с остатками бензина, злоумышленники облили им сидения и подожгли авто. В результате машина сгорела.

«Сейчас по фактам угона и умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 Уголовного кодекса РФ», — добавили в ведомстве.

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