В Башкирии утонул 6-летний ребенок

В селе Игметово Илишевского района утонул ребенок. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Ленина, 24. Известно, что мальчику было шесть лет, он играл возле пруда.
— Предварительная причина — несчастный случай во время игры. Тело извлечено родителями, — сообщили в МЧС.
В Госкомитете Башкирии по ЧС предупредили об опасности во время нахождения возле водных объектов.
— Льда на водоемах еще нет, но с понижением температуры воздуха на некоторых водных объектах начинается процесс ледообразования: появляется ледовая кромка вдоль берегов, стоячие водоемы покрываются тонким льдом, что несет повышенную опасность для жизни и здоровья людей, — сообщили в ведомстве.