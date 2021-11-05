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В Башкирии утонул 6-летний ребенок

В Башкирии утонул 6-летний ребенок

16:40, 05 ноя 2021

В селе Игметово Илишевского района утонул ребенок. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в МЧС Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Ленина, 24. Известно, что мальчику было шесть лет, он играл возле пруда.

— Предварительная причина — несчастный случай во время игры. Тело извлечено родителями, — сообщили в МЧС.
В Госкомитете Башкирии по ЧС предупредили об опасности во время нахождения возле водных объектов.
— Льда на водоемах еще нет, но с понижением температуры воздуха на некоторых водных объектах начинается процесс ледообразования: появляется ледовая кромка вдоль берегов, стоячие водоемы покрываются тонким льдом, что несет повышенную опасность для жизни и здоровья людей, — сообщили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Илишевский район происшествия
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