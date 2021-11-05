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Массовая авария в Башкирии: столкнулись 3 автомобиля

Массовая авария в Башкирии: столкнулись 3 автомобиля

21:07, 05 ноя 2021

В Уфе на улице Карла Маркса около дома №41 произошла авария с тремя автомобилями. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, в центре города столкнулись «Мерседес», «Хендай» и легковой автомобиль с наклейками такси - марку определить с точностью не удалось.

На месте ДТП работают полицейские и сотрудники скорой помощи, информации о пострадавших пока нет, подробности уточняются.

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Ранее сообщалось о том, что сегодня, 5 ноября, ночью, напротив дома №131 по улице Ветошникова, 62-летний мужчина, за рулем автомашины «Hyundai Getz», следуя в сторону улицы Айская, столкнулся с движущейся в попутном направлении «Chevrolet Lacetti».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: предоставлено очевидцами
Теги: Уфа происшествия ДТП аварии авария в Уфе ДТП Уфа происшествия Уфа
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