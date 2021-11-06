Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии 4 года хранил у себя в доме тело убитого племянника

Житель Башкирии 4 года хранил у себя в доме тело убитого племянника

10:17, 06 ноя 2021

Следком Башкирии сообщил, что в отношении 48-летнего жителя Уфы возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина сам пришел к правоохранителям 4 ноября и сообщил, что четыре года назад убил своего племянника и спрятал его тело у себя в погребе.

Следователи установили, что в ночь с 30 на 31 октября 2017 года между подозреваемым и его 32-летним племянником произошел конфликт в связи с тем, что тот пришел домой в состоянии наркотического опьянения. Ссора между мужчинами переросла в драку, во время которой фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им в шею свою жертву.

После случившегося он спрятал тело в погребе и никому не рассказывал об исчезновении убитого. В настояшее время подозреваемого задержали, решается вопрос о выборе меры пресечения в виде задержания под стражу. 

Читайте также:

В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: