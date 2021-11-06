Житель Башкирии 4 года хранил у себя в доме тело убитого племянника

10:17, 06 ноя 2021

Следком Башкирии сообщил, что в отношении 48-летнего жителя Уфы возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина сам пришел к правоохранителям 4 ноября и сообщил, что четыре года назад убил своего племянника и спрятал его тело у себя в погребе.







Следователи установили, что в ночь с 30 на 31 октября 2017 года между подозреваемым и его 32-летним племянником произошел конфликт в связи с тем, что тот пришел домой в состоянии наркотического опьянения. Ссора между мужчинами переросла в драку, во время которой фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им в шею свою жертву.

После случившегося он спрятал тело в погребе и никому не рассказывал об исчезновении убитого. В настояшее время подозреваемого задержали, решается вопрос о выборе меры пресечения в виде задержания под стражу.

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Фото: Следком Башкирии