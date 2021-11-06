Двоих жителей Башкирии поймали на краже сахарной свеклы с поля
11:49, 06 ноя 2021
Двое жителей Чишминского района стали фигурантами уголовного дела о краже за воровство сахарной свеклы с частного поля. Похищенное вернули хозяину, а сельчан, желавших поживиться чужим трудом, доставили в отдел полиции.
Инцидент произошел на поле, принадлежащем местной агрофирме, возле трассы Чишмы-Давлеканово.
В ночное время здесь заметили грузовой УАЗик. Двое мужчин грузили в машину собранную сахарную свеклу.
Полицию вызвали владельцы овощей. Прибывшие полицейские доставили воров в отдел, похищенное заставили вернуть хозяевам.