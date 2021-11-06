Двоих жителей Башкирии поймали на краже сахарной свеклы с поля

11:49, 06 ноя 2021

Двое жителей Чишминского района стали фигурантами уголовного дела о краже за воровство сахарной свеклы с частного поля. Похищенное вернули хозяину, а сельчан, желавших поживиться чужим трудом, доставили в отдел полиции.







Инцидент произошел на поле, принадлежащем местной агрофирме, возле трассы Чишмы-Давлеканово.



В ночное время здесь заметили грузовой УАЗик. Двое мужчин грузили в машину собранную сахарную свеклу.



Полицию вызвали владельцы овощей. Прибывшие полицейские доставили воров в отдел, похищенное заставили вернуть хозяевам.

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Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела, застрелив из ружья теленка, принадлежащего местному фермеру.



