В Башкирии за сутки в трех районах произошли лесные пожары
22:10, 06 ноя 2021
Пожары в Башкирии за последние сутки зарегистрировали в Буздякском, Туймазинском и Учалинском районах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.
Как сообщила 6 ноября газета «Буздякские новости», в Буздякском районе недалеко от села Сергеевка сегодня горела сухая трава. По информации издания, с каждой секундой огонь подступал к микрорайону Верхний райцентра Буздяк и нужны добровольцы для тушения пожара.
Происшествия в Башкирии за последние сутки не ограничились одной ЧС. Также на площади в один гектар произошёл лесной пожар в Учалинском районе в 6 км от села Урал. Распространению огня мешает искусственная преграда - грунтовая дорога, угрозы перехода огня на жилые дома нет. На тушении работает пять единиц техники 14 сотрудников минлесхоза.
На площади 3,5 гектара зарегистрирован лесной пожар в Туймазинском районе в 6 км от села Мулла-Камыш. Также имеется искусственная преграда - грунтовая дорога. На тушении огня работали 10 сотрудников минлесхоза, задействовано пять единиц техники. Пожар ликвидирован.
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