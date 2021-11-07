В Башкирии спасатели ищут пьяного рыбака, уплывшего на лодке

10:12, 07 ноя 2021

Спасатели выехали на поиски мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сел на резиновую моторную лодку и уплыл в неизвестном направлении по Белой около города Агидель.







МЧС по Башкирии сообщает, что спасателям поступило сообщение о том, что в Краснокамском районе, в 10 километрах от города Агидель вечером по реке Белая уплыл на резиновой лодке с мотором 47-летний мужчина и по настоящее время не вернулся.

- Со слов друзей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили спасатели. - Телефон оставил в рыбацком вагончике.

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В поисках пропавшего рыбака участвуют республиканские спасатели из Дюртюлей и полицейские Агидели.