В Башкирии спасатели ищут пьяного рыбака, уплывшего на лодке
10:12, 07 ноя 2021
Спасатели выехали на поиски мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сел на резиновую моторную лодку и уплыл в неизвестном направлении по Белой около города Агидель.
МЧС по Башкирии сообщает, что спасателям поступило сообщение о том, что в Краснокамском районе, в 10 километрах от города Агидель вечером по реке Белая уплыл на резиновой лодке с мотором 47-летний мужчина и по настоящее время не вернулся.
- Со слов друзей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили спасатели. - Телефон оставил в рыбацком вагончике.
В поисках пропавшего рыбака участвуют республиканские спасатели из Дюртюлей и полицейские Агидели.