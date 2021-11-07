В Башкирии в аварии погиб 18-летний парень без прав

10:23, 07 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло рано утром в Уфимском районе.







На 14 км автодороги Западный обход г. Уфы столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего местного жителя и встречный фургон "АФ-474440", за рулём которого находился 39-летний житель Татарстана.



В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водительских прав он не получал. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 52-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса. Авария произошла 5 ноября на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ