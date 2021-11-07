В Башкирии, во время тушения пожара, в деревянном доме обнаружили тело женщины
12:00, 07 ноя 2021
Смертельный пожар в Башкирии произошел в Мечетлинском районе. Погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.
Сигнал о пожаре в двухквартирном доме по улице Молодежной в деревне Новое Бобино поступил в единую диспетчерскую службу ведомства в 3.47 7 ноября.
На место выехали пожарные, медики и полиция.
Огонь повредил двухквартирный жилой дом, баню и гараж. Общая охваченная пожаром площадь – 131 квадратный метр. Он ликвидирован.
В ходе тушения пожарные нашли в доме тело 55-летней женщины.
Причины ЧП устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
Происшествия в Башкирии пополнились лесными пожарами: за сутки возгорания произошли в трех районах республики.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: МЧС по РБ
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