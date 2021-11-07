В столице Башкирии загорелся склад оптовой базы

13:47, 07 ноя 2021

Продавцы и посетители эвакуируются самостоятельно, спасая свое имущество.



Пожар произошел на территории склада №5 Демской оптовой базы.



Посетители и сотрудники склада покидают помещение. Из-под крыши здания валит черный дым.



В МЧС Башкирии сообщили, что спасатели выехали на место по повышенному рангу сложности.



Подробности уточняются.



Это не первое сообщение о пожаре в Башкирии сегодня. Напомним, что в республике, во время тушения пожара, в деревянном доме обнаружили тело женщины.



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Фото: скрин видео