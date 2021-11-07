В столице Башкирии загорелся склад оптовой базы
13:47, 07 ноя 2021
Продавцы и посетители эвакуируются самостоятельно, спасая свое имущество.
Пожар произошел на территории склада №5 Демской оптовой базы.
Посетители и сотрудники склада покидают помещение. Из-под крыши здания валит черный дым.
В МЧС Башкирии сообщили, что спасатели выехали на место по повышенному рангу сложности.
Подробности уточняются.
Это не первое сообщение о пожаре в Башкирии сегодня. Напомним, что в республике, во время тушения пожара, в деревянном доме обнаружили тело женщины.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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