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В Башкирии пропала жительница Баймакского района Язгуль Юлуева

В Башкирии пропала жительница Баймакского района Язгуль Юлуева

17:04, 07 ноя 2021

С 4 ноября отдел полиции по Баймакскому району разыскивает без вести пропавшую Юлуеву Язгуль Сынтимеровну.

Известно, что 29-летняя девушка, жительница деревни Яратово Баймакского района с диагнозом «шизофрения» убежала от матери, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, тёмные волосы до плеч, худощавое телосложение.
 
Была одета в чёрное длинное пальто, пушистую синюю шапку, синие джинсы, обута в полуботники.

Ориентировка разослана по всем городским и районным отделам полиции.

Если вы видели эту девушку, сообщите об этом в полицию района по телефонам: 8 (34751) 2-26-86, 3-15-43.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Баймакский район происшествия поиск
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