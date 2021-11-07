В Башкирии пропала жительница Баймакского района Язгуль Юлуева
17:04, 07 ноя 2021
С 4 ноября отдел полиции по Баймакскому району разыскивает без вести пропавшую Юлуеву Язгуль Сынтимеровну.
Известно, что 29-летняя девушка, жительница деревни Яратово Баймакского района с диагнозом «шизофрения» убежала от матери, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, тёмные волосы до плеч, худощавое телосложение.
Была одета в чёрное длинное пальто, пушистую синюю шапку, синие джинсы, обута в полуботники.
Ориентировка разослана по всем городским и районным отделам полиции.
Если вы видели эту девушку, сообщите об этом в полицию района по телефонам: 8 (34751) 2-26-86, 3-15-43.
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Источник:
ufa.aif.ru
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