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В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака

В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака

18:27, 07 ноя 2021

Поиски рыбака, который в состоянии алкогольного опьянения сел в моторную лодку и уплыл в неизвестном направлении по Белой недалеко от Агидели закончились трагически: спасатели нашли его бездыханное тело.

Напомним, происшествие в Башкирии произошло сегодня. Спасатели и полицейские вели поиски 47-летнего рыбака, который оставил свой телефон в вагончике и уплыл на лодке по Белой. О его исчезновении правоохранителям сообщили его друзья. Они рассказали, что мужчина был пьян.

ИА «Башинформ» со ссылкой на госкомитет по ЧС сообщает, что найдено тело рыбака. При каких обстоятельствах умер мужчина, не уточняется.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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