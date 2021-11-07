В Башкирии от столкновения двух легковушек пострадали 6 человек

18:48, 07 ноя 2021

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Происшествие в Башкортостане произошло сегодня, 7 ноября, на автодороге Дюртюли-Москово вблизи села Москово Дюртюлинского района Башкирии.



По прибытии на место происшествия спасателей было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали 6 человек (4 взрослых и 2 ребенка), один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в ЦРБ Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медпомощь.

«Затруднений движения нет. Обстоятельства произошедшего уточняются», — добавили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram