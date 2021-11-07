В Башкирии пропал житель Кигинского района Руслан Зиангиров

19:40, 07 ноя 2021

Родные и близкие 25-летнего Руслана Зиангирова из села Верхние Киги уже который день не могут найти себе места от беспокойства. 2 ноября Руслан ушел из дома на прогулку с друзьями, и с тех пор его больше никто не видел.







- Они гуляли с друзьями в центре, их видели около кафе «Союз». Около 2 часов ночи Руслан засобирался домой, позвонил маме, сказал, что скоро придет, но до дома так и не дошел. В последний раз его видели возле магазина «Лилия», после чего все следы обрываются, - рассказывает близкая подруга парня Русалина С.



По словам девушки, у Руслана есть эпилепсия, поэтому даже малейшая доза алкоголя может привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас родственники обходят все окрестности села, опрашивают друзей Руслана, и даже уже обратились за помощью в полицию.

Приметы: рост около 170 см, телосложение плотное, накачанное, волосы темно-русые, глаза карие.



Был одет: серая куртка, темно-серый спортивный костюм.

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