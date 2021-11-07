В Башкирии в собственном доме сгорел 45-летний мужчина

22:10, 07 ноя 2021

В Краснокамском районе сгорел дом – в результате ЧП погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.







Происшествие в Башкирии произошло сегодня, 7 ноября, в селе Новонагаево Краснокамского района Башкирии.



Как сообщается в ведомстве, хозяин приехал с вахты, весь день распивал алкоголь с друзьями, которые вечером разъехались по домам. К сожалению, веселье закончилось весьма печально: мужчина погиб при пожаре . Предварительная причина - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.



На месте пожара работали сотрудники МЧС России и инструкторы Госкомитета РБ по ЧС.

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Фото: МЧС по РБ