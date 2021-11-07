В Башкирии в собственном доме сгорел 45-летний мужчина
22:10, 07 ноя 2021
В Краснокамском районе сгорел дом – в результате ЧП погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Происшествие в Башкирии произошло сегодня, 7 ноября, в селе Новонагаево Краснокамского района Башкирии.
Как сообщается в ведомстве, хозяин приехал с вахты, весь день распивал алкоголь с друзьями, которые вечером разъехались по домам. К сожалению, веселье закончилось весьма печально: мужчина погиб при пожаре . Предварительная причина - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
На месте пожара работали сотрудники МЧС России и инструкторы Госкомитета РБ по ЧС.