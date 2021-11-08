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В Башкирии неизвестные осквернили могилу ветерана МВД

В Башкирии неизвестные осквернили могилу ветерана МВД

12:10, 08 ноя 2021

В Салаватском районе неизвестные осквернили надгробный памятник на могиле ветерана МВД и подполковника милиции Фавариса Гарифуллина. Об этом сообщает районная газета «На земле Салавата».

По данным издания, ветеран правоохранительных органов, почти 20 лет руководивший госавтоинспекцией Салаватского района, умер в начале января 2020 года на 70-м году жизни. Его с почестями похоронили на Новокаратавлинском кладбище. Близкие установили на могиле мужчины гранитный памятник.

В минувшие выходные родные приехали на кладбище, чтобы навестить покойного, и увидели, что его памятник значительно поврежден. Злоумышленники тяжелым предметом разбили края гранитной плиты со всех сторон.

В настоящее время полицейские занялись поисками вандалов.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район происшествия
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