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В Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме

В Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме

08:25, 09 ноя 2021

Пожар в Башкирии произошел ночью 9 октября в многоквартирном доме в городе Октябрьском. Прибыв на место, спасатели обнаружили дым, выходящий из двери квартиры на 9 этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

Звеном газодымозащитной службы произведено вскрытие двери, в квартире обнаружен пострадавший 56-летний мужчина, его передали бригаде скорой помощи. С диагнозом острое ингаляционное отравление продуктами горения, жильца увезли в больницу.

«Из зоны воздействия опасных факторов звеном сотрудниками МЧС России спасено 10 человек, из них 3 детей, еще 12 человек эвакуированы по лестничным маршам. В результате пожара, повреждено домашнее имущество в комнате 3-х комнатной квартиры на площади 2 кв. м», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства случившегося выясняет дознаватель МЧС России.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
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