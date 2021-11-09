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Из-за угрозы развода житель Башкирии ударил супругу ножом

Из-за угрозы развода житель Башкирии ударил супругу ножом

09:42, 09 ноя 2021

Жительница башкирского города Сибая предложила супругу развестись и получила ножевое ранение. Об этом сообщило республиканское МВД.

По предварительным данным, 39-летняя потерпевшая приехала в гости к знакомой. Туда же потом наведался и 40-летний муж. Во время пьяного застолья между супругами возникла ссора. Ее причиной стало требование женщины о разводе. Во время скандала мужчина ударил возлюбленную кухонным ножом, а потом ушел.

Раненую доставили в городскую больницу. Медики оказали ей помощь, а затем передали информацию о пациентке в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы нашли подозреваемого на улице и задержали его. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай происшествия криминал
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