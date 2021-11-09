Из-за угрозы развода житель Башкирии ударил супругу ножом

09:42, 09 ноя 2021

Жительница башкирского города Сибая предложила супругу развестись и получила ножевое ранение. Об этом сообщило республиканское МВД.







По предварительным данным, 39-летняя потерпевшая приехала в гости к знакомой. Туда же потом наведался и 40-летний муж. Во время пьяного застолья между супругами возникла ссора. Ее причиной стало требование женщины о разводе. Во время скандала мужчина ударил возлюбленную кухонным ножом, а потом ушел.



Раненую доставили в городскую больницу. Медики оказали ей помощь, а затем передали информацию о пациентке в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы нашли подозреваемого на улице и задержали его. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Читайте также: Житель Башкирии 4 года хранил у себя в доме тело убитого племянника

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram