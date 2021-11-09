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В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка

В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка

09:55, 09 ноя 2021

В седьмом часу вечера в Чекмагушевском районе на 36 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы столкнулись "Лада Ларгус" под управлением 63-летнего местного жителя и встречный "Hyundai Creta", за рулём которого находился 29-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Ларгуса" от полученных травм скончался в больнице. В аварии также пострадала 18-летняя пассажирка "Hyundai".

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от столкновения двух легковушек пострадали 6 человек.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район ДТП аварии происшествия
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