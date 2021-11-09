В Башкирии водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнего мужчину

10:01, 09 ноя 2021

Сегодня, 9 ноября, в Иглинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. По имеющейся информации, 45-летний местный житель, управляя ВАЗ-2114, допустил наезд на 53-летнего мужчину.







В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов водителя, мужчина резко выбежал на проезжую часть перед близко едущим транспортным средством.



По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в седьмом часу вечера в Чекмагушевском районе на 36 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы столкнулись "Лада Ларгус" под управлением 63-летнего местного жителя и встречный "Hyundai Creta", за рулём которого находился 29-летний мужчина.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ