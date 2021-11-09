Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии многодетная семья едва не погибла в пожаре

В Башкирии многодетная семья едва не погибла в пожаре

11:09, 09 ноя 2021

Пожар в Башкирии произошел ночью, 9 ноября, в Благовещенском районе в селе Новонадеждино в жилом доме по улице Мира. Сообщение о возгорании поступило в МЧС Башкирии почти в час ночи. Когда пожарные прибыли, одноэтажное строение уже было охвачено огнем.

В доме жила многодетная семья, когда начался пожар, все мирно спали. Во время происшествия в Башкирии отец детей внезапно проснулся, услышав звук пожарного извещателя. Он включил свет и увидел, что дым распространился уже по всей комнате. Родители смогли быстро взять теплую одежду и вывести всех четырех детей из дома. Пожарные потушили огонь к двум часам ночи. Причина возгорания пока неизвестна.


— Благодаря пожарному извещателю, который выдала многодетной семье администрация Новонадеждинского сельсовета, удалось вовремя обнаружить пожар и спастись двум взрослым и четырем детям. Сейчас все временно размещены у родственников. Но, главное, все – живы! Уважаемые жители республики! Пожар не оставляет порой даже стен, зачастую лишая самых родных и близких. Установка пожарного извещателя — реальный шанс на спасение! Установите у себя в доме пожарный извещатель, — призывает пресс-служба МЧС Башкирии.

Читайте также:

В Башкирии в собственном доме сгорел 45-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: