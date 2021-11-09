В столице Башкирии молодой человек украл из школы ноутбуки на 370 тысяч рублей
14:49, 09 ноя 2021
В уфимской школе Орджоникидзевского района неизвестный украл 11 ноутбуков на 370 тысяч рублей. Руководство учебного заведения написало заявление в полицию.
Сотрудники прибыли на место происшествия и выяснили, что ночью злоумышленник проник в здание школы через окно. Полиция изучила видеозаписи, а эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев, которые, возможно, оставил неизвестный.
Вскоре подозреваемый был найден и задержан. Им оказался 22-летний уфимец. Молодой человек свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что был пьян, когда забирался в школу и воровал ноутбуки. Технику он хотел продать и купить еще алкоголя. На уфимца завели уголовное дело. Похищенные ноутбуки были изъяты, вскоре их вернут обратно школе.
Ранее редакция Proural сообщала о задержании оптового похитителя зубной пасты. На мужчину возбудили уголовное дело.