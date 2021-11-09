Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В столице Башкирии молодой человек украл из школы ноутбуки на 370 тысяч рублей

В столице Башкирии молодой человек украл из школы ноутбуки на 370 тысяч рублей

14:49, 09 ноя 2021

В уфимской школе Орджоникидзевского района неизвестный украл 11 ноутбуков на 370 тысяч рублей. Руководство учебного заведения написало заявление в полицию.

Сотрудники прибыли на место происшествия и выяснили, что ночью злоумышленник проник в здание школы через окно. Полиция изучила видеозаписи, а эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев, которые, возможно, оставил неизвестный.

Вскоре подозреваемый был найден и задержан. Им оказался 22-летний уфимец. Молодой человек свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что был пьян, когда забирался в школу и воровал ноутбуки. Технику он хотел продать и купить еще алкоголя. На уфимца завели уголовное дело. Похищенные ноутбуки были изъяты, вскоре их вернут обратно школе.

Ранее редакция Proural сообщала о задержании оптового похитителя зубной пасты. На мужчину возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Двоих жителей Башкирии поймали на краже сахарной свеклы с поля
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: