В столице Башкирии молодой человек украл из школы ноутбуки на 370 тысяч рублей

14:49, 09 ноя 2021

В уфимской школе Орджоникидзевского района неизвестный украл 11 ноутбуков на 370 тысяч рублей. Руководство учебного заведения написало заявление в полицию.







Сотрудники прибыли на место происшествия и выяснили, что ночью злоумышленник проник в здание школы через окно. Полиция изучила видеозаписи, а эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев, которые, возможно, оставил неизвестный.

Вскоре подозреваемый был найден и задержан. Им оказался 22-летний уфимец. Молодой человек свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что был пьян, когда забирался в школу и воровал ноутбуки. Технику он хотел продать и купить еще алкоголя. На уфимца завели уголовное дело. Похищенные ноутбуки были изъяты, вскоре их вернут обратно школе.



Ранее редакция Proural сообщала о задержании оптового похитителя зубной пасты. На мужчину возбудили уголовное дело.

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Фото: пресс-служба МВД по Башкирии