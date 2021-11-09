Тело жителя Башкирии с разбитой головой обнаружили в Ленинградской области
19:12, 09 ноя 2021
В Кингисеппском районе Ленинградской области 8 ноября был обнаружен труп уроженца Башкирии с разбитой головой. Об этом сообщила Мойка78.
На тело погибшего в лесу недалеко от своего дома наткнулся житель Кингисеппа. Мужчина сразу же позвонил в полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность покойного – им оказался 40-летний гражданин Башкирии, который работал электромонтером. На его голове – в районе переносицы – специалисты зафиксировали черепно-мозговую травму. Рядом с телом были раскиданы стеклянные бутылки, дорожная сумка, одежда и паспорт.
Полиция направила труп в морг для установления причины смерти. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.
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