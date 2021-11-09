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В Башкирии водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию (видео)

В Башкирии водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию (видео)

19:24, 09 ноя 2021

Сегодня в пятом часу дня на территории Орджоникидзевского района Уфы произошло массовое ДТП — столкновение пяти автомашин. А устроил всё мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере».

Он двигался по Бирскому тракту со стороны поселка Тимашево, по какой-то причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами «Пежо 408», «Шкода-Кодиак», «Хендай-Санта Фе», «Хендай-Солярис».

— В результате дорожной аварии водитель «Тойоты» (предварительно, пятидесяти лет) был госпитализирован. Все транспортные средства получили механические повреждения. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа аварии авария в Уфе
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