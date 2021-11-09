В Башкирии водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию (видео)

19:24, 09 ноя 2021

Сегодня в пятом часу дня на территории Орджоникидзевского района Уфы произошло массовое ДТП — столкновение пяти автомашин. А устроил всё мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере».





Он двигался по Бирскому тракту со стороны поселка Тимашево, по какой-то причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами «Пежо 408», «Шкода-Кодиак», «Хендай-Санта Фе», «Хендай-Солярис».

— В результате дорожной аварии водитель «Тойоты» (предварительно, пятидесяти лет) был госпитализирован. Все транспортные средства получили механические повреждения. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram