В Башкирии водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

09:11, 10 ноя 2021

В Уфе 38-летняя женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе. О случившемся сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.







Смертельное происшествие в Башкирии произошло накануне вечером, 9 ноября. На улице Пугачева, 186, 37-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo, двигаясь в сторону улицы Бельская, сбил 38-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей.



Сообщается, что в момент ДТП женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что на территории Орджоникидзевского района Уфы произошло массовое ДТП — столкновение пяти автомашин. А устроил всё мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере».





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Фото: ГИБДД по РБ