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В Башкирии водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

В Башкирии водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

09:11, 10 ноя 2021

В Уфе 38-летняя женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе. О случившемся сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. 

Смертельное происшествие в Башкирии произошло накануне вечером, 9 ноября. На улице Пугачева, 186, 37-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo, двигаясь в сторону улицы Бельская, сбил 38-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей. 

Сообщается, что в момент ДТП женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее сообщалось о том, что на территории Орджоникидзевского района Уфы произошло массовое ДТП — столкновение пяти автомашин. А устроил всё мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере». 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа
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