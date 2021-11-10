В Башкирии за рулем ВАЗ-2112 погибла женщина, столкнувшись со встречным автомобилем
09:22, 10 ноя 2021
Происшествие в Башкирии произошло в девятом часу утра в Бураевском районе.
На 50 км автодороги Дюртюли-Бураево столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 34-летней местной жительницы и встречный "KIA Optima", за рулём которой находился 34-летний житель Удмуртии.
В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончалась в больнице.
По факту ДТП начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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