В Башкирии за рулем ВАЗ-2112 погибла женщина, столкнувшись со встречным автомобилем

09:22, 10 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло в девятом часу утра в Бураевском районе.



На 50 км автодороги Дюртюли-Бураево столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 34-летней местной жительницы и встречный "KIA Optima", за рулём которой находился 34-летний житель Удмуртии.



В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончалась в больнице.



По факту ДТП начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ