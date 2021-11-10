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В Башкирии в аварии с грузовиком погибла молодая девушка

В Башкирии в аварии с грузовиком погибла молодая девушка

16:04, 10 ноя 2021

Авария в Башкирии сегодня, 10 ноября, произошла в Туймазинском районе.

ДТП произошло на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По имеющейся информации, столкнулись "Hyundai Solaris" под управлением 45-летней женщины и грузовик "Volvo", за рулём которого находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка "Hyundai" от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи, а водитель госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

Подробности уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за рулем ВАЗ-2112 погибла женщина, столкнувшись со встречным автомобилем.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район аварии происшествия ДТП
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