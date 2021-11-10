В Башкирии мужчина во время ссоры откусил другу ухо

17:56, 10 ноя 2021

В селе Башкирии произошёл кровавый конфликт между двумя товарищами. Инцидент зафиксирован в селе Раевка.







Как сообщает портал Mash Batash, происшествие в Башкирии произошло когда два друга возвращались с весёлого застолья, но серьёзно повздорили. Во время спора один из парней откусил другу ухо. Сельчанин не стал замалчивать преступление и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, и нападавшего обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Но товарищи смогли договориться: мужчина пообещал пострадавшему другу оплатить лечение.

Однако время шло, но сельчанин не спешил выплачивать обещанные деньги. Тогда пострадавший вновь обратился в суд и попросил взыскаться с нерадивого друга 313 тысяч рублей: за лечение, потерю трудоспособности и моральный вред. После пересмотра дела Верховный суд снизил компенсацию до 223 тысяч рублей.

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