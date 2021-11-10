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Житель Башкирии жестоко убил сожительницу и разбросал ее останки в лесу

Житель Башкирии жестоко убил сожительницу и разбросал ее останки в лесу

20:21, 10 ноя 2021

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе установили подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли 13 лет назад. По информации пресс-службы СК, отделом криминалистики совместно с четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  при взаимодействии сотрудников МВД и ФСИН, к преступлению установлена причастность 63-летнего уфимца.

В ведомстве сообщили, что весной 2008 года в микрорайне Зеленая роща в Уфе обнаружили расчлененные и разбросанные по всему лесному массиву останки погибшей. Позже выяснилось, что это 33-летняя уроженка столицы без определенного места жительства. 

В 2021 году следователи выявили, что незадолго до смерти потерпевшая проживала с неоднократно судимым местным жителем у него в квартире. В настоящий момент мужчина находится в колонии за убийство своего знакомого.  После предъявления доказательств подозреваемый сначала отрицал свою причастность, заявив, что это сделал другой, который уже скончался, однако позже сознался в содеянном. 

Следователи установили, что зимой 2008 года подозреваемый сожительствовал с потерпевшей, часто употребляя с ней спиртные напитки. В феврале 2008 году во время очередной ссоры в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своей жертв несколько ударов по голове, от чего та скончалась. Подозреваемый расчленил ее тело и раскидал останки в лесном массиве, чтобы скрыть следы преступления. Спустя шесть лет при таких же обстоятельствах он убил своего знакомого. 

В настоящий момент подозреваемого перевели в следственный изолятор. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа криминал
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