В Башкирии 17-летний парень стал инвалидом после удаления аппендикса

10:56, 11 ноя 2021

В конце августа Нияз Муллагалимов из Архангельского района с друзьями поехал в Учалы на подработку. Там ему стало плохо. Вызвали скорую, но не дождавшись медиков, парень поехал в больницу на такси. Ему диагностировали аппендицит, провели операцию и перевели в палату хирургии. Именно там случилась остановка сердца. Теперь он не может самостоятельно ходить, сидеть и есть. Родители считают, что это произошло по вине врачей.







«Он пришел в себя после операции. Сказал врачам, что голова болит и просился спать. Врач разрешил ему поспать. После он не проснулся. Сейчас Нияз близких узнает. У него эмоциональные чувства. Плакать начинает, когда друзей видит, родителей, знакомых. Понимает, хочет что-то сказать. Но может», - признаются родители парня.



Сегодня основной диагноз Нияза «Аноксическое поражение центральной нервной системы вследствие остановки сердца». Родители считают, что врачи упустили время.





«Когда звонили сказали, что операция прошла успешно. Я понял, что его нашли в бессознательном состоянии в палате. Нашли, это получается, не на наблюдали что ли за ребенком, который лежал под наркозом», - утверждает отчим Ильсур Рахматуллин.

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В Минздраве Башкирии ситуацию пока не комментируют. Назначена внутренняя проверка. Родители обратились в следственный комитет.