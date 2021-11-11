В Башкирии из горящего дома спаслись женщина и 3-летний ребенок
14:37, 11 ноя 2021
Пожар в Башкирии сегодня, 11 ноября, произошел в жилом доме, в котором находились женщина и трехлетний ребенок. Об инциденте сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Происшествие в Башкирии произошло в селе Кара Якупово Чишминского района. Однако в доме сработал пожарный извещатель. Сигнал услышала проживавшая там женщина, она и трехлетний ребенок успели вовремя покинуть горящее здание.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и инструктор Госкомитета РБ по ЧС. Причины случившегося устанавливаются.