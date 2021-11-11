В Башкирии пропала жительница Салавата Наталья Карасева

17:27, 11 ноя 2021

В Башкирии начались поиски пропавшей жительницы Салавата. Волонтеры «Отклика» проинформировали, что 24 октября вышла из дома, и так и не вернулась 34-летняя Наталья Карасева. Местонахождение женщины до сих пор неизвестно.



Приметы: рост – 174 см, среднее телосложение, русые волнистые волосы, голубые глаза.



Уточняется, что неизвестно, во что была одета пропавшая, а также то, что она нуждается в медицинской помощи.



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.



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Фото: МЧС по Башкирии: «Отклик»