Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропала жительница Салавата Наталья Карасева

В Башкирии пропала жительница Салавата Наталья Карасева

17:27, 11 ноя 2021

В Башкирии начались поиски пропавшей жительницы Салавата. Волонтеры «Отклика» проинформировали, что 24 октября вышла из дома, и так и не вернулась 34-летняя Наталья Карасева. Местонахождение женщины до сих пор неизвестно.

Приметы: рост – 174 см, среднее телосложение, русые волнистые волосы, голубые глаза.

Уточняется, что неизвестно, во что была одета пропавшая, а также то, что она нуждается в медицинской помощи. 

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

Читайте также:

В Башкирии пропала жительница Бижбулякского района Роза Поляева
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии: «Отклик»
Теги: Салават происшествия поиск
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: