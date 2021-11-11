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В Башкирии во время поиска погибшего спасли рыбаков

В Башкирии во время поиска погибшего спасли рыбаков

17:34, 11 ноя 2021

Сегодня, 11 ноября, спасатели вернули на берег двоих рыбаков, которые оказались в непростой ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели работали на реке Белой в селе Удельно-Дуваней Благовещенского района. В это время неподалеку рыбачили двое мужчин. В какой-то момент их резиновая лодка начала сдуваться. Спасатели эвакуировали на берег любителей осеннего лова. На суше рыбакам рассказали о правилах поведения на воде.

Отметим, что в этот день водолазы в указанном месте проводили работы по заявке правоохранителей. По итогу было найдено тело погибшего 45-летнего мужчины. Оно было передано сотрудникам полиции.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Теги: Благовещенский район происшествия
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