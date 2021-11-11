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В Башкирии нашли мертвым пропавшего уфимца

В Башкирии нашли мертвым пропавшего уфимца

21:25, 11 ноя 2021

В Уфе поиски 37-летнего Андрея И. завершились трагедией. Незадолго до своей пропажи мужчина уехал на своей машине по делам, а последний раз выходил на связь с близкими 3 ноября, после чего его мобильный стал недоступным.

- Уехал по делам на машине и пропал. Последний раз звонок от него был 3 ноября, сказал, что уже в Деме, скоро будет дома. А потом мы узнали, что в ночь с 3 на 4 ноября его машину видели в сторону Подымалово. Но мы понятия не имеем, к кому он мог туда ехать, - рассказывала в соцсетях родственница уфимца.

Родные пропавшего обратились за помощью к волонтерам, а сегодня объявили, что мужчина найден мертвым.


- К сожалению, мы понятия не имеем, что произошло. Даже не знаем, из-за чего он умер, - поделилась родственница пропавшего.
Источник правоохранительных органах уточнил, что характер смерти уфимца не имеет криминальный характер.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "Лиза Алерт"
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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