В Башкирии мужчина спас из горящего дома соседа

08:29, 12 ноя 2021

Трёхкомнатная квартира по улице Аксакова в городе Туймазы загорелась около девяти часов вечера. В ней проживал одинокий пожилой мужчина, который передвигался с трудом. Об этом помнил сосед Александр Багурин. Именно он первым пришёл на помощь.







Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, до приезда пожарных мужчина подручными средствами сначала вскрыл входную дверь, а потом вынес на свежий воздух лежащего уже на полу пострадавшего соседа. Профессиональные спасатели вывели из зоны задымления семь человек, в том числе одного ребёнка. 62-летнего хозяина квартиры с термическими ожогами головы увезли в больницу, после первой помощи отпустили домой.



Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ