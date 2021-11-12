Студентов-афганцев, сбежавших из уфимского института МВД, поймали в Москве
10:49, 12 ноя 2021
Двоих афганцев, сбежавших из уфимского института МВД, поймали в Москве и привезли обратно в Башкортостан.
Койар и Ансари ушли во время отгула перед выпуском еще в августе, а поймали их в октябре. Оба — граждане Афганистана. Проходить практику в России они не могут, поэтому руководство вуза хотело отправить парней на родину.
Там в это время к власти пришли талибы и ребята, как и многие люди, побоялись. И потому сбежали. Что ждёт их теперь — пока неизвестно, вопрос стоит на контроле силовиков Башкортостана.
Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
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