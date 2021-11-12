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В Башкирии водитель за рулем "Лада Калина" насмерть сбил мужчину

В Башкирии водитель за рулем "Лада Калина" насмерть сбил мужчину

10:57, 12 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло утром в Аургазинском районе. На 3 км автодороги Толбазы-Красноусольский 33-летний местный житель, управляя "Ладой Калина", двигаясь со стороны с. Красноусольский в направлении с.Толбазы, допустил наезд на 52-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что на одежде погибшего светоотражающих элементов не имелось.

Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2121, столкнувшись с КамАЗом. ДТП произошла в четвёртом часу дня на 21 км автодороги Арсланово-Чишмы - Киргиз-Мияки. По имеющейся информации, столкнулись ВАЗ-2121 и "КамАЗ".

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия ДТП
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