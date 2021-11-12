Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2114, вылетев с дороги в яму

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2114, вылетев с дороги в яму

11:02, 12 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло в полночь в Баймакском районе. На 23 км автодороги Баймак-Ишберда 47-летний местный житель, управляя ВАЗ-2114, предположительно, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим съездом в яму.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. В аварии так же пострадал 47-летний пассажир ВАЗа. С различными травмами мужчина госпитализирован.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель за рулем "Лада Калина" насмерть сбил мужчину.

Читайте также:

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2121, столкнувшись с КамАЗом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия ДТП аварии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: