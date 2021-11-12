В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2114, вылетев с дороги в яму

11:02, 12 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло в полночь в Баймакском районе. На 23 км автодороги Баймак-Ишберда 47-летний местный житель, управляя ВАЗ-2114, предположительно, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим съездом в яму.





В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. В аварии так же пострадал 47-летний пассажир ВАЗа. С различными травмами мужчина госпитализирован.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель за рулем "Лада Калина" насмерть сбил мужчину.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ