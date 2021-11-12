В Башкирии женщина поленом убила собственного мужа

14:08, 12 ноя 2021

В Башкирии следователи установили, что 60-летняя жительница Зианчуринского района 9 лет назад убила своего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.







16 апреля 2012 года в бане на территории своего участка в селе Исянгулово был найден мертвым 52-летний мужчина. Тело обнаружила дочь погибшего. Было установлено, что смерть селянина наступила от черепно-мозговой травмы, но преступление долгое время оставалось нераскрытым. Супруга мужчины говорила, что спала вместе с дочерью в доме и ничего не слышала, соседи утверждали тоже самое.



Однако в 2021 году криминалисты повторно проанализированы материалы уголовного дела. Они допросили родственников и знакомых семьи, проверили алиби и вновь начали поиск возможных свидетелей. В результате была установлена причастность к случившемуся жены погибшего. Под тяжестью улик она призналась в убийстве.

Было установлено, что супруги часто ссорились, иногда подозреваемая била своего мужа, к тому же, близкие характеризуют женщину, как очень вспыльчивого человека. Поссорились они и в тот день во время распития спиртного. Злоумышленница схватила полено и ударила мужчину по голове. От травмы пострадавший скончался, а его жена вернулась домой и легла спать. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, обвиняемую до окончания следствия заключили под стражу.

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Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ